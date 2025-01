Ukraina satsaa innovaatioihin – Venäjä saattaa yllättyä tänä vuonna

Helmikuussa 2022 alkaneen täysimittaisen sodan kokemukset ovat korostaneet teknologisten innovaatioiden ratkaisevaa merkitystä Ukrainan sotaponnisteluille, ukrainalaista Brave1-puolustusteollisuusklusteria johtava Natalia Kušnerska sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Vaikka innovaatioihin panostaminen ei voi täysin tasoittaa voimasuhteita suhteessa Venäjään, teknologiset ratkaisut auttavat hänen mukaansa Ukrainaa minimoimaan paljon suurempien resurssien hyökkääjälle tuottaman edun.

– Alkaneen vuoden aikana Ukrainan on pysyttävä innovaatiokilpailussa askelen Venäjää edellä. Paljon riippuu ukrainalaisten puolustusteknologiayritysten täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen syntyneestä ja nopeasti laajenevasta ekosysteemistä, hän toteaa.

Tärkeä osa-alue ovat hänen mukaansa torjuntalennokit. Kun hyökkäys- ja tiedustelulennokeista on tullut yhä yleisempiä taistelukentän yllä, tehokkaiden torjuntalennokkien tarve on entisestään korostunut. Edistyksellisimpiä torjuntalennokkeja on käytetty menestyksellisesti jo ainakin Kurskin, Harkovan ja Zaporižžjan rintamalohkoilla.

– Ukrainalaiset kehittäjät työskentelevät nyt tekoälyohjattujen lennokkien kehityksen seuraavan vaiheen parissa. Tavoitteena on tuottaa uuden sukupolven lennokkeja, jotka hyödyntävät tekoälyä viimeisen kohdistusvaiheen lisäksi koko lennon ajan, hän kertoo.

– Vuosi 2024 oli vuosi, jolloin Ukraina siirsi (Vladimir) Putinin hyökkäyksen Venäjälle ja sai viholliset tajuamaan, että heidän kotirintamansa ei ole enää turvassa hyökkäyksiltä. Tämän mahdollisti ukrainalaisvalmistajien kehittämien, kantamaltaan yli 1 000 kilometrin lennokkien kasvava arsenaali. Vuonna 2025 on odotettavissa lisää pitkän kantaman lennokki-innovaatioita, hän jatkaa.

Taktisesti Ukrainan asevoimien lennokkiyksiköt ovat hänen mukaansa jo siirtymässä aiemmasta ”yksi lennokki, yksi operaattori”-mallista eteenpäin kohti lennokkiparvien hyödyntämistä. Sotilaallisesta näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, että Ukraina kulkee vähintään askelen verran vihollisen edellä tämänkin uuden sukupolven teknologian käyttöönotossa.

Myös Ukrainan kehittämät ohjukset ovat hänen mukaansa saamassa entistä suuremman roolin sotatapahtumissa alkaneen vuoden aikana.

– Ohjusten tuottaminen kotimaassa antaa Ukrainalle mahdollisuuden iskeä Venäjän alueella oleviin kohteisiin tilanteessa, jossa osa läntisistä kumppaneista on edelleen haluttomia antamaan lupaa iskuihin eskalaation pelossa. Venäjä saattaakin vuonna 2025 yllättyä havaitessaan, kuinka pitkälle Ukrainan kotimainen ohjustuotanto on edennyt, hän toteaa.