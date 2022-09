Ukraina kertoo Zaporižžjan ydinvoimalaitoksen olevan suljettu

Zaporižžjan ydinvoimalaitoksen viimeinenkin reaktori on suljettu, kertoo CNN.

Voimalaitos sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla. Venäjä on miehittänyt ydinvoimalaa ja lähialueita jo kuukausia. Ydinvoimalaitos on Euroopan suurin.

Reaktori suljettiin voimalaitoksen Ukrainan sähköjärjestelmään yhdistävän voimalinjan kunnostamisen jälkeen, raportoi ukrainalainen energiayhtiö Energoatom.

Reaktori oli toiminut niin sanotussa saaritilassa, jossa se tuotti sähköä ja käytti sen itsensä viilentämiseen.

Voimalinjan kautta mahdollistettiin sähkönsiirto ulkopuolelta voimalaitokseen, jonka jälkeen reaktori voitiin sulkea turvallisesti.

Energoatomin mukaan sillä on käynnissä järjestelyt, joilla reaktori jäähdytetään ja siirretään kylmään tilaan.

Ydinvoimalaitoksen ympärillä käydyt taistelut ovat herättäneet huolta mahdollisesta ydinonnettomuudesta.

Venäläisiä on syytetty alueella tulittamisesta ja voimalaitos on kärsinyt näistä vaurioita. Venäjä on myös käyttänyt laitosta suojakilpenään, sillä alueelle ei voi iskeä helposti.