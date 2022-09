Ukraina sai Norjalta Hellfire-ohjuksia

Norja on jo lähettänyt Ukrainaan 160 Hellfire-panssarintorjuntaohjusta, laukaisualustaa ja ohjausyksikköä, kertoo maan hallitus nettisivuillaan.

– Tämä on ase, jota Ukraina on pyytänyt, ja se osoittautuu hyödylliseksi heidän taistelussaan Venäjän hyökkäysjoukkoja vastaan. Ohjus on helppokäyttöinen, ja sitä voidaan käyttää sekä maalla että merellä olevia kohteita vastaan, sanoi puolustusministeri Bjørn Arild Gramma.

Norjan asevoimat tarkastivat ohjusten kunnon ennen niiden lähettämistä. Lisäksi Ukrainan armeija on koulutettu Hellfiren käyttöön.

Norja antoi Ukrainalle myös pimeänäkölaitteita, mukaan lukien suojalaseja ja kiikareita.