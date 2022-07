Ukraina saattaa saada länsihävittäjiä

Maaliskuussa presidentti Joe Bidenin hallinto torjui Puolan esittämän suunnitelman, jossa Puola olisi luovuttanut omat MiG-hävittäjänsä Ukrainalle vastineeksi amerikkalaisista F-16-hävittäjistä, kirjoittaa Newsweek.

Yhdysvaltojen mielestä Puolan esittämä suunnitelma ”olisi voitu tulkita eskaloivaksi”. Keväällä pelättiin kovin Venäjän mahdollista reaktiota ja sodan kärjistymistä yhteenotoksi Naton kanssa.

Nyt kuitenkin Yhdysvaltain ilmavoimien esikuntapäällikkö Charles Q. Brown Jr. sanoi Aspenin turvallisuusfoorumissa keskiviikkona 20. heinäkuuta, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset pohtivat uusien koneiden toimittamista Ukrainalle.

Brownin mukaan ”joukko erilaisia alustoja voitaisiin lähettää Ukrainaa”. Hän mainitsi länsikoneista esimerkiksi ruotsalaisten Gripenin, ranskalaisen Dassault Rafalen ja erityisesti britti-ilmavoimien käytössä olevan yleiseurooppalaisen Eurofighter Typhoonin, kertoo puolustusalan julkaisu Defense One.

Kysymykseen siitä, tarjottaisiinko Ukrainalle amerikkalaiskoneita, vastasi Brown, ettei hän voi tarkalleen kertoa, millaisista koneista on kyse. Brown painotti, että mitään sopimuksia ei ole vielä tehty.

Defense Onen mukaan Brown sanoi, että Puolan alkuperäisen suunnitelman huono puoli on se, että uudet MiGit eivät olisi hyvä pitkän aikavälin ratkaisu, koska niihin on yhä vaikeampi saada varaosia tulevaisuudessa.

Länsimaat kouluttavat ukrainalaislentäjiä, mistä Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä. Kysymykseen siitä, aloittaa Yhdysvallan asevoimat kouluttaa ukrainalaisia käyttämään länsikoneita, vastasi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin seuraavasti:

– Me tarkastelemme useita eri asioita, kaikkea, mutta en lähde ennustamaan, missä vaiheessa olemme hävittäjälentäjäkoulutuksen kuukausien tai vuosien päästä. Sanon, että ukrainalaisilla ja heidän ilmavoimillaan on kyvykkyyttä, jota he käyttävät päivittäin.

Tämän vahvisti myös Yhdysvaltain aselajineuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley, joka sanoi, ettei päätöksiä ole tehty ukrainalaislentäjien kouluttamisesta länsihävittäjiä varten, mutta vahvisti virkamiesten ”pohtivan laajaa vaihtoehtojen valikoimaa, mukaan lukien lentäjäkoulutus.”

Ukrainan ilmavoimilla kerrottiin maaliskuussa olevan Mig 29-hävittäjiä 56 kappaletta, jotka lensivät viidestä kymmeneen tuntiin päivässä. Verkkouutiset kertoi huhtikuussa, että Ukrainan ilmavoimat kärsivät päivittäin tappioita venäläisiä vastaan.