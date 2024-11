Ukraina saamassa jättitoimituksen: ”Mini-Taurus” on kuin Switchblade

Saksa on lahjoittamassa Ukrainaan huomattavan määrän droneja, kertovat Ukrainska Pravda ja saksalainen iltapäivälehti Bild.

Mini-Tauruksiksi ristittyjä itsemurhalennokkeja on tarkoitus lähettää yhteensä 4000. Lennokkitoimitusten on tarkoitus käynnistyä joulukuussa, ja Ukrainan on tarkoitus saada niitä useita satoja kappaleita kuukaudessa.

Nämä lennokit ovat huokean hintansa lisäksi siitä erityisiä, että niissä on erinomainen kohteentunnistus. Kun kohde on määritetty, ne pystyvät iskemään siihen itsenäisesti, vaikka yhteys operaattoriin menetettäisiin. Lennokit valmistaa Helsing-niminen yritys.

Koska ”Mini-Taurus” ei tarvitse GPS-paikannusta, ei sen matkaa voi häiritä GPS:ia häiritsemällä. Bild vertaa näitä aseita yhdysvaltalaisiin Switchblade-lennokkeihin ja Venäjän Lancet-droneihin.

Bildin mukaan Saksan puolustusministeri Boris Pistorius on vahvistanut asian.