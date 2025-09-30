Ukraina saamassa Gripen-hävittäjiä

Ukraina käyttää amerikkalaisia F-16-hävittäjiä, ranskalaisia Mirage-hävittäjiä ja seuraavaksi on tulossa ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä, vahvisti varapuolustusministeri, kenraaliluutnantti Ivan Havryliuk Euromaidan Pressin mukaan viitaten BBC News Ukrainaan.
– Odotamme lisätoimituksia amerikkalaisista F-16-hävittäjistä, ranskalaisista Mirage-hävittäjistä ja ruotsalaisista Gripen-hävittäjistä, Havryliuk sanoi.
Ukraina on jo vastaanottanut kaksi ensimmäistä konetyyppiä kumppaneilta, mutta ei vielä Gripenejä.
Kun toimittaja kysyi, odottaako Ukraina kaikkia kolmea konemallia vai vain yhtä niistä, Havryliuk vastasi: ”Olet periaatteessa nimennyt nimikkeistön oikein [Mirage, Gripen, F-16], mutta en mene yksityiskohtiin siitä, milloin, mitä, mitkä.”
Kysyttäessä Ukrainan odottamien hävittäjien lukumäärästä varapuolustusministeri sanoi:
– Oletetaan, että kun näette ne taivaalla Ukrainan yllä, niin ymmärrätte.
Saab JAS 39 Gripen on ruotsalainen neljännen sukupolven monitoimihävittäjä, joka kehitettiin 1980-luvun lopulla ja otettiin käyttöön vuonna 1996. Gripen on halvin 4+ sukupolven hävittäjä. Yhden koneen hinta vaihtelee 30–60 miljoonan dollarin välillä kokoonpanosta ja toimitusehdoista riippuen.
Heinäkuussa 2024 Ruotsin ulkoministeri sanoi maan olevan valmis toimittamaan Gripen-hävittäjiä Ukrainaan. Kiova kuitenkin kieltäytyi, koska se päätti, että kahden hävittäjäjärjestelmän – F-16-hävittäjien ja Gripenien – samanaikainen käyttö olisi liikaa.
Syyskuussa 2024 silloinen puolustusministeri Rustem Umerov sanoi, että Ukraina odottaa saavansa länsiliittolaisilta paitsi F-16- ja Mirage-2000-hävittäjiä, myös Gripenejä ja Eurofightereita.