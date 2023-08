Ukraina saa Alankomailta F-16 -hävittäjiä

Ukraina saa Alankomailta kauan toivomiaan F-16 -hävittäjiä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegram-viestissään.

Zelenskyin mukaan neuvotteluissa Alankomaiden kanssa saavutettiin perjantaina läpimurto. Zelenskyi ja Alankomaiden pääministeri Mark Rutte päättivät, että Ukraina saisi maalta yhteensä 42 kappaletta F-16 -hävittäjiä.

Alankomaat on parhaillaan korvaamassa F-16 -hävittäjiään uusilla F-35 -hävittäjillä, joita myös Suomi on tilannut. Alankomaat tilasi aikoinaan yhteensä 213 F16-hävittäjää, joista 108:lle tehtiin puolivälihuolto. Nykyisin Alankomailla on maan ilmavoimien mukaan toiminnassa 24 F-16 -hävittäjää.

Nyt luovutetut hävittäjät ovat Zelenskyin mukaan vasta alkua.

– Kiitos Alankomaat! Kiitos Mark! Kiitos kaikille, jotka autatte, Zelenskyi kiitteli viestissään.

Zelenskyin mukaan hävittäjät luovutetaan Ukrainalle, kunhan lentäjien ja lentoteknikoiden koulutus on valmis. Hän myös linjasi, että hävittäjiä tullaan käyttämään venäläisterroristien pitämiseksi poissa Ukrainan kylistä ja kaupungeista.

– Sopimuksemme Mark Rutten kanssa vahvistavat meitä kaikkia vapauden ja kansainvälisen oikeuden puolustamisessa, Zelenskyi muistutti.

Seuraavaksi Zelenskyi on matkustamassa Tanskaan tapaamaan maan pääministeri Mette Frederikseniä ja muuta valtiojohtoa. Hän sanoi uskovansa, että myös Tanskasta saadaan hyviä uutisia hävittäjiin liittyen.

– Tiivistämme yhteistyötä, valmistelemme lisää hyviä uutisia Ukrainan sotureille ja liikumme eteenpäin F-16 -kysymyksessä, Zelenskyi linjasi.