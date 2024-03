Ukraina rakentaa merivoimia – ”johtopäätökset on tehty”

Laivaston pitäisi pystyä varmistamaan kansainvälisen merenkulun turvallisuus vesillämme ja puolustautumaan vihollisia vastaan, Ukrainan Eteläisen operatiivisen komennon lehdistökeskuksen päällikkö Natalia Humeniuk sanoi Ukrinformin mukaan.

– Ymmärrämme, että tarvitsemme suojaa ilma-, meri- ja sukellusveneuhilta. Nämä johtopäätökset on tehty. Saimme aikaan melkoista painetta Venäjän voimakasta Mustanmeren laivastoa vastaan ja ajamaan sen tukikohtiinsa. Nyt meidän on pohdittava mitä teemme seuraavaksi.

– Koska olemme merivalta, meillä on pääsy kahdelle merelle ja meidän on suojeltava etujamme myös aluevesillämme. Nämä tällä hetkellä rakennettavien ja Ukrainaan saapuvien alusten on tulevaisuudessa nimenomaan toteuttava tämä. Niin, että Ukraina ei puolusta itseään enää jälkikäteen, vaan siitä tulee melko vahva merivoimavaltio. Valtio, joka pystyy puolustamaan itseään ja varmistamaan kansainvälisen merenkulun turvallisuuden vesillämme, Humeniuk jatkoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli katsomassa virallisella vierailullaan Turkissa hetmanni Ivan Mazepa -korvettia, jota rakennetaan Ukrainan laivastolle Istanbulin lähellä sijaitsevalla telakalla. Hän tarkasti myös toisen korvetin rakentamista, joka nimettiin hetmanni Ivan Vyhovskyin mukaan.

Joulukuussa 2023 Britannia ilmoitti lahjoittavansa Ukrainalle kaksi Sandown-luokan miinanraivaavaa.

Ukraina on itse kehittänyt tehokkaita meridrooneja, joilla se on iskenyt menestyksekkäästi Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan.