Ukraina pudottaa Shahed-räjähdedrooneja huijaamalla niitä

Venäjä pommittaa Ukrainaa iranilaisten kehittämillä Shahed-drooneilla lähes joka yö.

On selvää, että tuhansien droonien pysäyttämiseksi pitää olla muitakin keinoja kuin kalliit ohjukset. Uusimpana keinona on tullut käyttöön elektronisen sodankäynnin (elso) järjestelmä nimeltä Pokrova, joka sekoittaa droonin navigointijärjestelmän.

Viime marraskuussa Ukrainan asevoimien silloinen komentaja kenraali Valeri Zalužnyi kirjoitti asiasta Economistissa.

– Kyvyt vastata vihollisen täsmäaseisiin (ohjuksiin, UAV:ihin) ovat kasvamassa elso-järjestelmä ’Pokrovan’ käyttöönoton myötä. Sillä on mahdollista korvata (’spoofata’) satelliittinavigointikenttä, lamauttaa satelliittinavigointi koko rintaman syvyydeltä suurimmassa osassa Ukrainan aluetta, Zalužnyi sanoi.

Pokrova on saanut nimensä Ukrainassa vietetystä Jumalanäidin Neitsyt Marian suojelusjuhlasta, jonka alkuperä on 900-luvulla, jolloin Konstantinopolin ollessa piiritettynä Neitsyt Marian sanotaan ilmestyneen ja levittäneen huntunsa kaupungin kirkon ylle, mikä sai piirittäjät vetäytymään. Juhlan mukaan nimetty elso-järjestelmä levittää myös suojaavan verhon Ukrainan ylle.

Pokrova-järjestelmä peittää GPS- ja GLONASS-navigointijärjestelmät kohinalla ja spoofaamalla eli luomalla valesignaalin antaa niille väärän paikkatiedon. Kremliä ja Vladimir Putinia suojataan samantapaisella järjestelmällä.

Ukrainan asevoimat on pudottanut Venäjän taktisia drooneja spoofaamalla aiemminkin lyhyiltä etäisyyksiltä, mutta Pokrova toimii paljon laajemmalla alueella. Shahedit ovat hyvin suojattuja elsoa vastaan. Nykyversiossa on Venäjän asevoimien Kometa-M-navigointijärjestelmä, joka pystyy tunnistamaan ja sulkemaan pois häirintäsignaaleja.

Shahedissa on myös inertiasuunnistusyksikkö (INS), joka toimii silloinkin, kun satelliittisignaalia ei ole. Se ei kuitenkaan ole yhtä tarkka kuin satelliittinavigointi, ja sen virhe kasvaa nopeasti lentomatkan pidentyessä.

Se pystyy tarjoamaan tarkan suunnistuksen vain noin minuutiksi, mikä riittää ohittamaan lyhyet häirintävyöhykkeet. Tämä vuoksi Shahediin on vaikea vaikuttaa perinteisellä paikallisesti vaikuttavalla elsolla.

Spoofausta on paljon vaikeampi havaita kuin häirintää. Jos valesignaali on hienovarainen ja siirtyy asteittain yhä kauemmas todellisesta maalista, droonin järjestelmä ei pysty havaitsemaan spoofausta, vaan päätyy johonkin muualle kuin ohjelmoituun kohteeseensa.

Ukrainan yleisesikunnan elektronisen ja kybersodankäynnin osaston päällikkö eversti Ivan Pavlenko sanoi jo viime syyskuussa, että Ukrainalla on kyky vastata Kometa-M-järjestelmään. Pokrovan mahdollisesta käytöstä on näkynyt jo merkkejä: 3. helmikuuta Ukrainan ilmavoimien Telegram-kanava kertoi, miten ainakin seitsemän rynnäkködroonia ei saavuttanut maalejaan, vaan eksyi. Sen jälkeen on julkaistu tapauksia, joissa Shahedeja on saatu käsiin vahingoittumattomina.

Pokrova-järjestelmän tehokkuus on arvoitus samoin kuin se, miten se spoofaa navigointisignaalia. Järjestelmä käynnistetään todennäköisesti vain niihin aikoihin ja niissä paikoissa, joissa hyökkäykset tapahtuvat.

Ukraina ei paljasta mitään yksityiskohtia siitä, kuinka moni Shahed löytää maaliinsa. Sitä mukaa kun venäläiset yrittävät keksiä vastakeinoja, ukrainalaiset muokkaavat Pokrovaa päihittämään niitä.