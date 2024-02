Ukraina paljasti rajun muutoksen sodassa, näin USA reagoi

Yhdysvaltojen asevoimat ovat uudistamassa lähestymistapaansa sodankäyntiin, kertoo Washington Post.

Uudistamistarve on kytköksissä Ukrainan sodasta saatuihin oppeihin. Sota Ukrainassa on kestänyt jo kaksi vuotta. Sodankäynti on juuttunut uuvuttamisvaiheeseen, jossa molemmat osapuolet pyrkivät kuluttamaan toista.

Sota on amerikkalaisille sotilassuunnittelijoille tutkimusmahdollisuus, viranomaiset ovat kertoneet.

Yhdysvaltain asevoimien laskelmat ovat Ukrainan sodan seurauksena muuttuneet perusteellisesti siitä, kun Yhdysvaltain asevoimat ovat itse viimeksi osallistuneet laajempaan konfliktiin.

Uusia riskejä tuovat esimerkiksi tarkkuusaseet, dronet ja digitaalinen valvonta, joiden avulla iskuja voidaan suorittaa, olivat omat joukot missä tahansa.

Washington Postin mukaan Yhdysvallat keskittyy nyt varustautumaan entistä laajempaan konfliktiin kehittyneempien vastustajien, kuten Venäjän tai Kiinan, kanssa.

Se vaikuttaa suurelta osin hylänneen kapinanvastaisen pelikirjan, joka nähtiin Irakin ja Afganistanin konfliktien tunnusmerkkinä.