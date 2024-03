Ukraina onnistui: Vahingoitti vakavasti Venäjän suurta partioalusta

Ukrainan sotilastiedustelu GUR aiheutti yöllä tuhoja Venäjän laivaston 94-metrisen korvetille Krimillä. GUR vahvisti osallisuutensa tiistaina aamulla. Iskussa käytettiin Magura V5 -meridroneja.

Silta Krimille oli suljettuna koko yön ja avattiin uudelleen aamukahdeksan tienoilla paikallista aikaa. Seudun asukkaiden mukaan yön aikana kuultiin kolmesta viiteen räjähdystä.

Venäjän Sergey Kotov on 94-metrinen merikorvetti, jota Ukraina on yrittänyt tuhota jo aiemminkin. Heinäkuussa 2023 Ukraina hyökkäsi sen kimppuun ainakin kahdella meridronella ja syyskuussa 2023 alus sai osuman myös vahingossa, kun venäläistä ilma-alusta paenneet pommiveneet ajoivat sitä päin kesken väistöliikkeiden.

Tiistain vastaisena yönä Sergey Kotov sai GUR:n mukaan vaurioita perään ja molempiin kylkiin, ja aluksella syttyi tulipalo. Toistaiseksi on epäselvää, upposiko alus. Venäjä ei aamulla ollut kommentoinut asiaa.

Tämä Mustameren laivaston partiointialus rakennettiin Krimillä ja laskettiin vesille tammikuussa 2021. GUR kirjoitti Telegram-kanavallaan, että Sergey Kotovin hinta on noin 65 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Venäläisillä Telegram-kanavilla kiertää video, jolle öinen isku ilmeisesti tallentui.

⚡️🔥 Russian Project 22160 large patrol ship "Serhiy Kotov" reportedly sustained heavy damage and possibly even sank, Russian media report.

It happened, according to them, near Kerch as a result of an attack by Ukrainian naval drones. pic.twitter.com/1PuzhgGk3Y

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2024