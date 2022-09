”Ukraina on aiheuttanut Venäjälle suuren operatiivisen tappion”

– Ukraina on aiheuttanut suuren operatiivisen tappion Venäjälle valtaamalla takaisin lähes koko Harkovan alueen nopeassa vastahyökkäyksessä. Ukraina on kääntänyt suunnan edukseen, mutta nykyinen vastahyökkäys ei lopeta sotaa, arvioi tämän hetkistä tilannetta The Institute for the Study of War -ajatushautomo tuoreessa tilannekatsauksessaan.

– Ukrainan Izjumin takaisinvaltaaminen lopetti Venäjän mahdollisuuden saavuttaa ilmoittamansa tavoitteet Donetskin alueella. Huhtikuun alussa Kiovasta vetäytymisen jälkeen Venäjän ilmoitetut tavoitteet olivat valloittaa koko Luhanskin ja Donetskin alueet, ISW kirjoittaa.

Vaikka Venäjä pystyisi valtaamaan Bakhmutin, joka on epätodennäköistä, se ei enää tukisi alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista.

– Venäjän jatkuvat hyökkäysoperaatiot Bakhmutia ja Donetskin kaupunkia vastaan ovat siten menettäneet todellisen operatiivisen merkityksensä Moskovan kannalta ja vain tuhlanneet osan Venäjän erittäin rajallisesta tehokkaasta taisteluvoimasta, ISW toteaa.

Ajatushautomon mielestä myöskään Hersonin alueella ilmoitettu vastahyökkäys ei ole vain harhaa. Ukrainan joukot ovat hyökänneet alueella ja saavuttaneet voittoja useissa tärkeissä paikoissa Dnipro-joen länsirannalla.

– Ukrainan painostus Hersonissa yhdistettynä nopeaan vastahyökkäykseen Harkovassa asettaa venäläisille hirvittävän ajan ja tilan dilemman. Venäjällä ei todennäköisesti ole riittäviä reservijoukkoja täydentämään uuden puolustuslinjan muodostamista Oskiljokea pitkin. Varovaisuus vaatisi, että Venäjä vetää joukkoja muilta sektoreilta perustaakseen puolustuslinjoja kauemmaksi kuin Oskiljoki, ISW arvioi.

ISW huomioi, että venäläiset joukot Bakhmutin ympärillä ja lähellä Donetskin kaupunkia jatkavat hyökkäysoperaatioita ikään kuin eivät tietäisi Luhanskiin kohdistuvasta vaarasta.

Presidentti Vladimir Putin on ajatushautomon mukaan vaarassa tehdä yleisen, mutta tappavan virheen odottamalla liian kauan vahvistusten siirtämistä Luhanskin linjalle, mikä vaarantaa Hersonin puolustuksen tai lopettaa hyökkäysoperaation Bakhmutin ja Donetskin kaupungin ympärillä.

