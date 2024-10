Ukraina odottaa lupaa iskeä Venäjälle: Nämä kohteet tuhottaisiin heti

Ukraina on pyytänyt jo kauan lupaa iskeä lännen toimittamilla pitkän kantaman ohjuksilla Venäjän maaperälle. Lupaa ei ole Yhdysvalloilta ja Saksalta tullut.

Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantšuk kertoo virolaiselle uutissivusto Delfille, että kohteet ovat jo tiedossa ja paikannettu.

– Luvan saaminen on erittäin tärkeää Ukrainalle. Itäiset alueemme ovat tällä hetkellä Venäjän pommikoneista ja hävittäjistä laukaistujen ohjattujen pommien kohteena. Ainoa tapa estää tämä on tuhota Venäjän lentokentät, joilta nämä koneet nousevat. Olemme laskeneet, että niitä on noin 20. Meillä on tiedot niiden sijainneista, Stefantšuk kertoo.

Lännen aseilla voi hänen mukaansa osua tarkasti venäläisiin sotilaskohteisiin.

– Mihin tähdätään, sinne myös osutaan. Jos Venäjän lentokentät muuttuvat hyödyttömiksi, Ukrainan siviiliväestöön kohdistuva uhka pienenee moninkertaisesti.

Stefantšuk toteaa, että tällä hetkellä Ukraina taistelee kädet selän taakse sidottuina.

– Venäjää voi verrata virukseen, jota vastaan ei pysty taistelemaan pelkästään kasvomaskia pitämällä. Tarvitaan aktiivisia toimia viruksen torjumiseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli taannoin voitonsuunnitelmansa, johon kuuluu Ukrainan kutsuminen puolustusliitto Naton jäseneksi.

– Uskomme Naton kutsu Ukrainalle olisi geopoliittinen päätös, jolla olisi tällä hetkellä suuri vaikutus. Ymmärrämme tietysti, että kutsu Natoon ei tarkoita jäsenyyttä. Tiedostamme, että täysjäseneksi liittymiseen on vielä pitkä matka, Stefantšuk sanoo.

Ukraina on hänen mukaansa osoittanut valmiuden liittyä Natoon.

– Meillä on vahva armeija, joka ymmärtää Naton standardit ja käyttää Naton aseita. Ukrainan armeija täyttää tällä hetkellä Naton päätehtävää eli suojelee Naton itäsiipeä Venäjältä, hän sanoo.

Liittyminen Natoon voisi Stefantšukin mukaan olla mahdollista, vaikka koko Ukrainaa ei olisi vielä vapautettu Venäjän miehityksestä.

– Jos katsomme Naton historiaa, näemme erilaisia esimerkkejä. Länsi-Saksa esimerkiksi hyväksyttiin jäseneksi, ja vasta yhdistymisen jälkeen koko Saksa oli liittoumassa. On muitakin esimerkkejä Nato-maista, joilla on ollut aluekiistoja.