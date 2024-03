Ukraina muutti taktiikkaa: Lennokit iskevät nyt Venäjän sähkölaitoksiin

Ukraina on muuttanut taktiikkaansa, ja aloittanut lennokki-iskujen tekemisen Venäjän sähkölaitoksiin. Asiasta kertoo venäjänkielinen BBC.

Iskuja on tehty ainakin Rostovin lähellä sijaitsevaan voimalaitokseen, jonka kaksi yksikköä syttyi tuleen iskun seurauksena. Tulipalon myötä voimalaitoksen yksiköt lakkasivat myös toimimasta. Voimalaitoksessa on yhteensä yhdeksän yksikköä.

Rostovin kuvernööri Vasili Golubev kirjoitti Telegramissa, että iskussa ei sattunut henkilövahinkoja.

Telegramissa toimivan uutiskanava This is Rostovin mukaan alueella oli havaittu ”noin kaksi tusinaa” lennokkia jo ennen iskuja.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, jotka on kuvattu voimalaitoksen lähistöllä iskujen aikaan. Videot ovat nähtävissä artikkelin lopussa.

