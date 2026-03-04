Ukraina löysi vastalääkkeen Shahedeille, 1500 lennokkia pudotettiin kuukaudessa

Ukrainan asevoimien käyttämät torjuntadroonit ovat tehneet ilmapuolustuksesta kustannustehokkaan, toteaa sotilasasiantuntija Mick Ryan.

– Vuonna 2022 Venäjä käytti miehittämättömiä ilma-aluksiaan (ilmaiskuissa) aiheuttaakseen Ukrainalle ja sen kumppaneille kovia kustannuksia. Puolustaja ampui kalliilla ja hienostuneilla ohjuksilla alas hyökkääjän halpoja drooneja, Australian asevoimien kenraalimajuri evp. ja tutkija Ryan sanoo X-palvelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Viimeisten 18 kuukauden aikana (Ukrainan) halvempien torjuntadroonien kehitys on kääntänyt droonisodankäynnin taloudellisen ulottuvuuden päälaelleen.

Ryan on jakanut tilillään United24-median jutun, jonka mukaan helmikuussa ukrainalaiset torjuntadroonit tuhosivat yli 1 500 erityyppistä Venäjän asevoimien käyttämää miehittämätöntä ilma-alusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi kertoo seuraavansa droonitorjunnan vahvistamiseen tarkoitettujen hankkeiden toteutusta. Keskeinen rooli tässä toiminnassa on siirtymässä torjuntadrooneille.

Syrskyi sanoi, että Kiovassa ja sen ympäristössä helmikuun aikana tällaisten torjuntadroonien osuus venäläisten Shahed-lennokkien pudotuksissa oli yli 70 prosenttia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi viime syksynä, että vaikka yksi torjuntadrooni maksaa 3 000–5 000 dollaria, tuhotun kohteen arvo on jopa 150 000 dollaria. Tämä muuttaa taloudellisen tasapainon suotuisaksi Ukrainalle, vaikka tuotannon laajentaminen vaatiikin merkittävää lisärahoitusta.