Ukraina laajensi pitkän kantaman droonien kohdelistaa Venäjällä

Ukrainalaiset pitkän kantaman droonit ovat laajentaneet kohdelistaansa Venäjällä, kirjoittaa Kyiv Post.
Aiemmin droonit ovat tehneet iskuja hyökkääjän energiainfrastruktuuria vastaan. Viime aikoina on ollut nähtävillä kehitys, jossa drooneja on laukaistu kasvavissa määrin myös siviilisähköverkkoihin, ammusvarastoihin ja Venäjän sotilasyksiköihin, joista on laukaistu ohjuksia ukrainalaisten koteihin ja yrityksiin. Tiedot ilmenevät lehden haltuunsa saamista tarkasteluraporteista.
Ukrainan tekemät drooni-iskut ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina, ja lennokeista on tullut keskeinen osa sodankäyntiä. Kyiv Postin laskelmien mukaan drooni-iskuja on alkuvuonna tehty keskimäärin kahteen kohteeseen päivästä.
Joskus droonien aiheuttamat vauriot ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Rosneftin öljyjalostamo Rjazanissa vaurioitui käyttökelvottomaksi useiden kuukausien ajaksi. Drooneilla on tehty onnistuneita iskuja myös sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä vastaan.
Venäjän arvioiden mukaan ukrainalaisten droonien aiheuttamat vahingot ovat jopa nelinkertaistuneet vuoteen 2025 verrattuna.
Vaikka drooneista on tullut Ukrainalle keskeinen sodankäynnin muoto, ne ovat tärkeitä Venäjällekin. Venäjä on tehnyt lukuisia drooni-iskuja ukrainalaisiin kaupunkeihin ja aiheuttanut mittavia vaurioita Ukrainan infrastruktuurille.