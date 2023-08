Ukraina kiittää Ruotsia – ”P.S. Odotamme Gripeneitä”

Ukrainan puolustusvoimat kiittää Ruotsia saamastaan tuesta.

– Toivomme teidän Nato-liittymisprosessillenne onnistunutta päätöstä. Kiitos, että näytätte tietä, jota Ukraina jonain päivänä seuraa, Ukrainan puolustusvoimat kirjoittaa X-palvelussa.

Julkaisunsa yhteyteen Ukraina on jakanut lyhyen videon, jolla esitetään Ruotsin Ukrainalle lahjoittamaa sotakalustoa. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

– P.S. Odotamme Gripenejä, Ukrainan puolustusvoimat päättää julkaisun.

Gripeneillä tarkoitetaan ruotsalaisia hävittäjälentokoneita.

Ukraine will never forget the generosity of our Swedish friends in our hour of need. We wish you a successful completion of your NATO accession procedures. Thank you for leading the way that Ukraine will one day follow.

Tack Sverige! 🇺🇦🤝🇸🇪

P.S. Archers will be here soon.

P.P.S.… pic.twitter.com/3u2CUSCvUp

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2023