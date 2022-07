Ukraina kiistää venäläisväitteet HIMARS-tuhosta propagandana

Venäjä väittää tuhonneensa kaksi Yhdysvaltojen toimittamaa HIMARS-raketinheitintä, mutta Ukraina on tiukasti kiistänyt väitteen perusteettomana ja kutsunut sitä valheeksi.

– Ilmasta ammuttavat huipputarkat ohjukset tuhosivat kaksi amerikkalaisvalmisteista HIMARS-raketinheitintä ja kaksi ammusvarastoa lähellä Malotaranovkaa Donetskin kansantasavallassa, kirjoitti Venäjän puolustusministeriö Telegram-viestissään.

Ukrainan pääesikunta korostaa maansa kansalaisille, että tulee luottaa vain vahvistettuihin lähteisiin ja Ukrainan asevoimiin.

– VAROITUS! VENÄLÄINEN FEIKKI! Venäläiset propagandistit levittävät valeväitteitä amerikkalaisten toimittamien HIMARS-järjestelmien tuhoamisesta. Me korostamme, että tämä ei pidä paikkansa ja ei ole mitään muuta kuin venäläinen vale, kirjoittaa Ukrainan asevoimien pääesikunta tiedotteessaan.

Venäjä julkaisi tuhotyöstään ”todisteena” kaksi hämärää videota, joista ei kuitenkaan selviä, että juuri HIMARS tai useampi olisi tuhottu. Ensimmäinen video kuvaa ohjaamosta kuin hävittäjä ampuu pari ohjusta metsänreunaan.

Toisessa videossa ohjukset iskevät jonnekin teollisuusalueelle tai maatilalle räjähtäen. Tämän jälkeen video leikkaa lennokkikuvaan, joka esittää räjähdystä jossain toisessa metsänreunassa.

Ohjusten räjähdys ei myöskään tuota jatkoräjähdyksiä, joiden pitäisi näkyä, jos ohjukset olisivat osuneet ladattuun HIMARS-järjestelmään tai sen ammuksiin.

Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle tähän mennessä neljä HIMARS-järjestelmää. Lisäksi amerikkalaiset ovat luvanneet toimittaa toiset neljä. Pentagonin mukaan ukrainalaiset ovat käyttäneet järjestelmiä tähän mennessä tehokkaasti.

