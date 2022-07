Ukraina kertoo yli sadan hyökkääjän kuolleen tuoreissa taisteluissa

Ukrainan armeijan mukaan jopa 170 Venäjän sotilasta on kaatunut tuoreissa taisteluissa Hersonin alueella. Lisäksi taisteluissa tuhottiin seitsemän panssarivaunua.

Ukraina keskittää alueelle kovinta vastahyökkäystä sodan alkamisen jälkeen. Asiasta kertoo Radio Free Europe.

Taisteluissa on tuhottu myös kaksi hyökkääjän ammusvarastoa. Ukrainan armeijan eteläisen komentokeskuksen mukaan raideliikenne Dnepr-joen yli on katkaistu, mikä osaltaan edistää joen länsipuolella olevien venäläisjoukkojen eristämistä.

Britannian puolustusministeriö kertoo hyökkääjän käyttävät lauttoja ja ponttonisiltoja tuhottujen siltojen korvaamiseen.

Hersonin alueen kuvernööri Dmitro Butrii kertoo erityisesti Berislavin piirin kärsineen taisteluissa mittaavia vahinkoja.

– Joissain kylissä ainuttakaan kotia ei ole jäänyt ehjäksi, kaikki infrastruktuuri on tuhottu ja ihmiset asuvat kellareissa, hän kirjoittaa Telegramissa.

Viranomaiset kehottavat siviilejä pysymään kaukana hyökkääjän ammusvarastojen luota.

– Ukrainan armeija iskee lujaa venäläisiä vastaan ja tämä on vasta alkua, Hersonin alueneuvoston varajohtaja Juri Sobolevski kirjoittaa.

