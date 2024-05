Puola: Ukraina puolustaa itseään parhaalla katsomallaan tavalla

Varsova ei aseta Kiovalle rajoituksia puolalaisten aseiden käytölle sodassa Venäjän kanssa, sanoi Puolan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa Ukrainalla on ”oikeus puolustaa itseään parhaaksi katsomallaan tavalla”.

Tomczyk korosti, että länsimaiden pitäisi poistaa Ukrainaan annettujen aseiden käyttöä koskevat rajoitukset.

– Puola ei rajoita Ukrainan puolalaisten aseiden käyttöä, hän toteaa.

Puolan puolustusministeriön apulaisjohtaja kertoi, että maa on jo antanut 44 sotilasapupakettia Ukrainalle ja valmistelee 45:ttä pakettia.

– Avun kokonaisarvo on 15-20 miljardia zlotya eli 3,8-5 miljardia dollaria, Tomczyk sanoi.

Hän toteaa, että Ukrainalle annettujen merkittävien asemäärien takia Puolan on täydennettävä sotatarvike- ja asevarastojaan. Tämän vuoksi Puolan puolustusministeriön budjetti on Nato-maiden korkein ja on neljä prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Naton periaatteellinen vaatimus on kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.