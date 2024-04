Ukraina kertoo hyökkääjän valtavista päivätappioista

Maan pääesikunnan mukaan listaan lisättiin torstaina 860 miestä.

Pääesikunta kertoo myös muun muassa 15 torstaina tuhotusta panssarivaunusta, peräti 73 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 61 muusta sotilasajoneuvosta ja 50 erilaisesta tykistöaseesta.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 7 033 panssarivaunua, 13 459 panssaroitua ajoneuvoa, 11 221 tykistöasetta, 14 922 muuta sotilasajoneuvoa, 1 029 raketinheitintä, 747 ilmatorjuntayksikköä ja 1 849 kappaleesta erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 347 kappaletta ja 325 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 8 847 ja risteilyohjuksia 2 059.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 26 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to April 5, 2024. pic.twitter.com/dYd2AbmHS9

