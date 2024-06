Ukraina kertoo hyökkääjän kärsineen valtavia kalustotappioita keskiviikkona

Ukrainan pääesikunnan mukaan tämä nostaa vihollisen kaatuneiden ja haavoittuneiden määrän noin 515 000 mieheen sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022.

Pääesikunta kertoo myös muun muassa 22 keskiviikkona tuhotusta panssarivaunusta, 40 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 63 muusta sotilasajoneuvosta, 48 erilaisesta tykistöaseesta ja kolmesta raketinheittimestä.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 7 828 panssarivaunua, 15 076 panssaroitua ajoneuvoa, 13 433 tykistöasetta, 18 360 muuta sotilasajoneuvoa, 1 095 raketinheitintä, 831 ilmatorjuntayksikköä ja 2 230 kappaleesta erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 357 kappaletta ja 326 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 10 846 ja risteilyohjuksia 2 270.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 27 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

"I saw a man pursuing the horizon"

Stephen Crane

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 6, 2024. pic.twitter.com/BGas9ZRarO

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2024