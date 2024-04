Ukraina kertoo 450000 venäläisen kaatuneen tai haavoittuneen

Ukrainan mukaan noin 450 080 vihollisen sotilasta on kuollut tai haavoittunut sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022. Maan pääesikunnan mukaan listaan lisättiin maanantaina 830 miestä.

Pääesikunta kertoo myös muun muassa 22 maanantaina tuhotusta panssarivaunusta, 47 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 67 muusta sotilasajoneuvosta ja 18 erilaisesta tykistöaseesta.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 7 132 panssarivaunua, 13 667 panssaroitua ajoneuvoa, 11 404 tykistöasetta, 15 248 muuta sotilasajoneuvoa, 1 040 raketinheitintä, 753 ilmatorjuntayksikköä ja 1 876 kappaleesta erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 347 kappaletta ja 325 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 9 070 ja risteilyohjuksia 2 067.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 26 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

