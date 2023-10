Ukraina julkaisi videon ATACMS-laukaisusta – Vladimir Putin haukkui Yhdysvaltoja ”jälleen yhdestä virheestä”

Ukrainan ohjusiskut tuhosivat yhdeksän Venäjän helikopteria, ilmatorjuntajärjestelmän sekä ammusvaraston ja aiheuttivat laajoja tuhoja Luhanskin alueella ja Berdjanskissa. Venäläissotilaiden paniikki miehitetyn Berdjanskin tukikohdassa tallentui videolle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti eilen RBC-kanavalla, että toissayönä tehty isku oli toteutettu ATACMS-ohjuksilla, ja kiitti Yhdysvaltojen presidentti Joe Bideniä yhteistyöstä.

– ATACMSit ovat osoittaneet kykynsä, Zelenskyi totesi.

Kaksi virkamiestä on kertonut New York Timesille, että Yhdysvallat toimitti Ukrainalle noin 20 ohjusta, jotka oli muokattu rypälepommiominaisuudella, eli kukin kantaa noin 950 pientä pommia. Taktisen ballistisen ohjuksen kantama on versiosta riippuen 160-300 kilometriä.

Kiinassa valtiovierailulla parhaillaan oleva Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan sanoi tänään tiedotustilaisuudessa Pekingissä, että Washingtonin pitkän matkan ATACMSien antaminen Ukrainalle on ”jälleen yksi virhe Yhdysvalloilta”. Putinin mukaan näillä ohjuksilla ei ole minkäänlaista vaikutusta tilanteeseen rintamalla, vaan Venäjä pystyy kyllä torjumaan niillä tehdyt hyökkäykset.

Meduzan mukaan ATACMS-ohjuksilla kuitenkin on aiemmasta Ukrainan asearsenaalista poikkeavia ominaisuuksia, vaikka Ukrainalla on aiemminkin ollut englantilais-ranskalaisia Storm Shadow -risteilyohjuksia. Tämän vuoksi ATACMSeilla voi olla vaikutus sodan kulkuun. Ne voidaan varustaa samanaikaisesti useilla ammuksilla, mikä on tehokasta laajoihin kohteisiin kuten lentotukikohtiin tai joukkojen sekä kaluston keskittymiin iskiessä.

ATACMSien kuorma-autopohjaisiin raketinheitinjärjestelmiin HIMARSiin ja MRLS:ään vihollisen on vaikea päästä kiinni, sillä ne ovat helposti liikuteltavissa, eivätkä vaadi suurta valmisteluaikaa ennen laukausta.

Meduzan mukaan näihin laukaisualustoihin ei ole sodan kuluessa tehty yhtään todennetusti onnistunutta iskua. Sen sijaan esimerkiksi Storm Shadow laukaistaan ilmasta ja lentokone on haavoittuva kohde sekä ilmassa että kentällä ollessaan.

ATACMS-ohjuksen pystyy myös ohjelmoimaan ja saamaan liikkeelle jopa minuuteissa, jonka vuoksi sillä voi iskeä kohteisiin, jotka pian voivat vaihtaa paikkaa, kuten lentokalustoon ja laivoihin. Lisäksi se on myös kolme kertaa nopeampi kuin risteilyohjus. Storm Shadown kohde lukitaan Meduzan mukaan jo ennen kuin kone nousee ilmaan, joten Ukrainan armeija käyttää näitä vain iskiessään staattisiin kohteisiin kuten esimerkiksi ammusvarastoihin.

Ukraine releases a video of the launch of its first ATACMS attack against Russia positions.

The airfields in temporarily occupied Luhansk & Berdyansk were targeted, resulting in the destruction on around 10 Russian helicopters

The power of an ATACMS-launch is something else… pic.twitter.com/cXFyXSwSOM

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023