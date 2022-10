Ukraina jälleen ohjusiskujen kohteena

Kiovan kaupungin asukkaat ovat kuulleet räjähdyksiä eri alueilla. Silminnäkijät kertovat ilmapuolustusjärjestelmien toiminnasta, kertoo Ukrinform.

Operatiivisen komento Pohjoisen mukaan Tšernihivin alueella ammuttiin alas kaksi ohjusta.

Myös Vinnytsan alueelle on kohdistunut ohjusiskuja.

Kiovan kaupunginhallitus ilmoitti, että ilmapuolustusyksiköt olivat pudonneet useita venäläisiä ohjuksia kaupungin yllä.

Tšernihivin alueellisen sotilashallinnon päällikkö Vjatšeslav Chaus ilmoitti, että iranilaisvalmisteinen Shahed-136-kamikazelennokki oli räjähtänyt kaupungissa.

Vinnytsan alueellisen sotilashallinnon päällikkö Serhi Borzov julkaisi Facebookissa, että venäläiset ampuivat ohjuksia Vinnytsan alueella sijaitsevaan energialaitokseen.

13 mln $ russian “stealth” X-101 missile, intercepted over Kyiv just 20 minutes ago, happily burning in the field, sharing the fate of 4 other missiles. Meanwhile in russia people can’t buy flour. pic.twitter.com/DQhqyRD76q

— Operator Starsky (@StarskyUA) October 19, 2022