Ukraina iski strategisten pommikoneiden tukikohtaan

Ukrainan itsemurhadronet iskivät varhain keskiviikkona Englesiin Venäjän Saratovissa. Kaupungissa sijaitsee lentotukikohta, jota käyttävät Venäjän strategiset pommikoneet. Saratovin Engels sijaitsee noin 700 kilometriä Ukrainan rajasta itään.

Venäläisten Telegram-uutiskanavien mukaan Engelsin asukkaat kuulivat kahdesta neljään räjähdystä. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien videoiden perusteella ei ole mahdollista päätellä onko dronet tuhottu, vai ovatko ne tuhoutuneet osuessaan kohteisiin. Videoilla näkyy kauempana tapahtuva räjähdykseen viittaava välähdys. Venäjän puolustusministeriö kertoi Telegram-kanavallaan, että Saratovin alueella olisi tuhottu neljä dronea ja Belgorodissa yksi. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut.

Ukraina on iskenyt droneilla Englesin tukikohtaan aikaisemminkin. Esimerkiksi joulukuussa 2022 Ukraina onnistui vaurioittamaan kahta Tu-95 -pitkän kantaman strategista pommikonetta. Joulukuun lopulla 2022 Venäjä onnistui tuhoamaan Ukrainan dronen ilmaan, mutta alas pudonneet lennokin osat surmasivat kolme sotilasta.

Englesin kenttä toimii keskeisenä tukikohtana venäläisille ydinvarusteltaville Tu-95 ja Tu-160 pommikoneille.

Russia's Engels air base of strategic bombers has been attacked by drones pic.twitter.com/CHHhQiMfiX

— English Luhansk (@loogunda) March 20, 2024