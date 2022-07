Ukraina iski tykistöllä metsän laitaan – hyökkääjän haupitsit tuhottiin

Ukrainan asevoimat ilmoittaa käyttäneensä maan tueksi lähetettyjä länsimaisia tykistöjärjestelmiä maan itäosien taisteluissa viime päivinä.

Maahanlaskujoukkojen 81. prikaatin ja muiden yksiköiden kerrotaan aiheuttaneen merkittäviä tappioita Venäjän asevoimille muun muassa amerikkalaisilla M777 -haupitseilla.

Lennokin kuvaaman videon perusteella hyökkääjä olisi menettänyt useita 152,4 millimetrin 2S3 Akatsiya -panssarihaupitseja.

Haupitsit oli sijoitettu paikallisen pellon vieressä sijaitsevan metsän laitaan. Maassa näkyvien suurien kraaterien ja palaneen maaston perusteella joukot eivät ehtineet väistää Ukrainan rajua tykistöiskua.

81. prikaati ilmoittaa lisäksi tuhonneensa viime päivinä BM-27 Uragan -raketinheittimiä ja muuta kalustoa.

Länsimaisten tiedusteluarvioiden perusteella Venäjän eteneminen on hidastunut huomattavasti Itä-Ukrainassa suurten kalusto- ja miestappioiden seurauksena.

The Ukrainian 81st Airmobile Brigade destroyed a Russian artillery battery made up of 2S1 and 2S3 SPGs, reportedly with indirect fire from the units US-donated M777s. pic.twitter.com/Yih4Y90rQS

Gunners of the 81st Brigade of the DShV destroyed the MLRS BM-27 "Hurricane" and BREM (armored repair and evacuation vehicle) of the occupiers. pic.twitter.com/duN3Cx6CEx

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 24, 2022