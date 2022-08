Ukraina iski taas tärkeälle sillalle – osumat jäivät videolle

Ukraina on raporttien mukaan iskenyt jälleen Antonivkan sillalle. Noin kilometrin pituinen silta ylittää Dnerpin joen Hersonin alueella.

Antonivkan silta on Venäjälle strategisesti tärkeä ja se vallattiin jo sodan alussa. Myös kaksi muuta Dnerp-joen ylittävistä silloista on miehitetty, Antovnikan sillan lähellä oleva rautatiesilta sekä hieman idempänä Nova Kah’ovkan silta.

Ukraina on pyrkinyt valtaamaan miehitetyn Hersonin alueen takaisin Venäjältä. Alueelle johtavat sillat ovat Venäjän joukkojen kannalta tärkeitä huoltoreittejä.

Siltoihin on isketty aiemminkin ja Venäjä on pyrkinyt korjaamaan niitä tai käyttämään lauttoja kuljetuksiin.

Britannian tiedustelupalvelu on raportoinut aiemmin tällä viikolla Venäjän pyrkimyksistä rakentaa kelluva silta Dnerp-joelle. Kelluva silta on kuitenkin myös altis iskuille.

Perjantain Twitterissä julkaistulla videolla näkyy tietojen mukaan Ukrainan uusimmat iskut sillalle.

Videolla näkyy Antonivkan silta, josta nousee savua sekä kuuluu räjähdysten ääniä.

Video of a strike on the Antonovsky bridge today.https://t.co/W5JYFXgFlOhttps://t.co/O6iZQJyhb1 pic.twitter.com/UR8hjKIBM2

— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2022