Ukraina iski Suomenlahden öljysatamaan – valtavat savupatsaat nousevat edelleen

Valtava droonihyökkäys tapahtui maanantain vastaisena yönä.
(Kuvakaappaus) www.x.com/wartranslated
  | Julkaistu 24.3.2026
  • 18:26
  • | Päivitetty 24.3.2026
  • 18:26

Suomenlahden suurin öljysatama palaa jo toista päivää, selviää sosiaalisessa mediassa kiertävästä videomateriaalista (jutun alla).

Ukraina iski Primorskin eli Koiviston öljysatamaan maanantain vastaisena yönä. Kyseessä oli suuri drooneilla tehty hyökkäys.

Videot näyttävät, kuinka valtavat savupatsaat nousevat edelleen satamassa.

Primorskin satama on Venäjän luoteisosan suurin öljynlastaussatama. Terminaalin kokonaiskapasiteetiksi ilmoitetaan 82 miljoonaa tonnia vuodessa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Satamasta on linnuntietä Suomen rajalle vain noin 50 kilometriä. Tietä pitkin matka rajalta olisi noin 100 kilometriä, mutta raja on suljettu.

