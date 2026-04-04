Ukraina iski puolustus- ja kemianteollisuuden laitoksiin Venäjällä

Asiasta kertoo The Kyiv Independentin mukaan venäläiset Telegram-kanavat.

Togliatissa sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi tulipaloja Togliattikauchukin ja KuibyshevAzotin kemiantehtaiden alueella, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan Samaran alueella.

Samaran alue sijaitsee noin 750 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän rajalta.

Venäläiset lähteet kertoivat, että useita drooneja iski alueelle aiheuttaen tulipaloja teollisuuslaitoksissa, vaikka vahinkojen täydellinen laajuus on edelleen epäselvä.

Taganrogissa kahden puolustukseen liittyvän yrityksen kerrotaan vaurioituneen erillisessä drooni-iskussa aiemmin viikolla.

Atlant-Aeron tehdas, joka kehittää ja valmistaa drooneja, ja Berievin lentokonetehdas, jossa Tu-95-pommikoneita ja A-50-valvontakoneita modernisoidaan, saivat molemmat osumia.

Taganrog sijaitsee Etelä-Venäjän Asovanmeren rannikolla, vain 40 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän rajasta.heikentämään Moskovan kykyä jatkaa sotaa Ukrainaa vastaan.

