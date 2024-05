Ukraina iski Luhanskiin näyttävästi: Valtava tulipalo

Ukraina iski näyttävästi maanantaina illalla Venäjän valtaamaan Luhanskiin. Jopa Venäjän uutistoimisto Tass kertoi maanantaina, että iskun tai iskujen epäiltiin aiheuttaneen henkilövahinkoja.

Venäjän asettaman nukkehallinnon aluejohtaja Leonid Pasetšnik sanoi, että iskussa käytettiin rypälepommeja, jotka sytyttivät tulipalon. Luhanskin kuvernööri Artem Lysohor oli täsmällisempi: suuri tulipalo syttyi lähellä seutua, jossa sijaitsivat aiemmin Luhanskin asevoimien ilmailuakatemia ja lentokoneiden huoltoalue. Lysohorin kommenteista kertoi Kyiv Independent.

Ukrainalaiset ja Ukrainaa tukevat sosiaalisen median käyttäjät riemastuivat videoista, joita tulipalosta levisi. Monet väittivät, että isku olisi tehty Yhdysvaltojen lahjoittamilla ATACMS-ohjuksilla, mutta tiistaina aamulla asiaa ei ollut vahvistettu.

Tiistaiaamuun mennessä Venäjän puolustusministeriö ei ollut kommentoinut tapahtunutta mitenkään.

Russian-occupied Luhansk.

Good god, this is a massive hit now. pic.twitter.com/rsI7X91zol

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 27, 2024