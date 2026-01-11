Verkkouutiset

Ukrainan yleisesikunnan välittämä kuva iskusta porauslautalle. (Kuva Anton Heratshenkon X-tililtä)

Ukraina iski kolmeen Lukoilin öljynporauslauttaan

  • Julkaistu 11.01.2026 | 17:31
  • Päivitetty 11.01.2026 | 17:32
  • Ukrainan sota
Yleisesikunnan mukaan näitä laitoksia käytetään Venäjän miehitysarmeijan tukemiseen.
”Osana toimenpiteitä hyökkääjän sotilaallisen ja taloudellisen potentiaalin vähentämiseksi Ukrainan puolustusvoimien yksiköt osuivat kolmeen Lukoilin öljynporauslautaan Kaspianmerellä, nimittäin V. Filanovskin, Juri Kortšaginin ja Valeri Graiferin lauttoihin. Näitä laitoksia käytetään Venäjän miehitysarmeijan tukemiseen”, yleisesikunta sanoi Ukrinformin mukaan.

Osumien todetaan olevan vahvistettuja. Vahinkojen laajuutta arvioidaan parhaillaan.

Buk-M3-ilmatorjuntajärjestelmä tuhoutui Baranycheven kylän läheisyydessä Luhanskin alueen väliaikaisesti miehitetyllä alueella.

Lisäksi ”vihollisen logististen ja taistelukykyjen vähentämiseksi tehtiin isku miehittäjien 49. armeijan materiaaliteknisen yksikön varastoon Novotroitskin kylän alueella Hersonin alueella.”

Yleisesikunta korosti, että puolustusvoimat heikentävät järjestelmällisesti Venäjän joukkojen sotilas-taloudellisia kykyjä ja hyökkäyspotentiaalia.

Ukrinformin mukaan puolustusvoimat iskivät myös öljyvarastoon Volgogradin alueella ja useisiin vihollisen kohteisiin Ukrainan väliaikaisesti miehitetyllä alueella.

