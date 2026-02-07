Verkkouutiset

Ukrainan uusi Flamingo-risteilyohjus. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Ukraina iski kemiantehtaaseen Tverin alueella

  • Julkaistu 07.02.2026 | 13:42
  • Päivitetty 07.02.2026 | 13:46
  • Ukrainan sota
Tehdas on erikoistunut sotilasohjelmien kemiallisten komponenttien tuotantoon.
Asiasta raportoi Ukrinformin mukaan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston disinformaation torjuntakeskuksen johtaja Andrii Kovalenko.

– Redkinskin koetehtaaseen Tverin alueella hyökättiin. Se on kemianteollisuusyritys, joka on toiminut puolustusteollisuudessa neuvostoajoista lähtien. Tehdas on erikoistunut sotilasohjelmissa käytettävien erityisten kemiallisten komponenttien kokeelliseen ja pienimuotoiseen tuotantoon, Kovalenko kertoi.

Iskussa käytettiin FB-5 Flamingo-risteilyohjuksia.

Hänen mukaansa yritys on osa Venäjän sotilasteollisuuskompleksin toimitusketjua, koska se tuottaa kaksikäyttöisiä sotilaskemikaaleja.

– Tuotteita käytetään polttoainekomponentteihin, räjähteisiin, käynnistimiin ja teknologisiin seoksiin, joita puolustusyritykset käyttävät. Tehdas vastaa Venäjän puolustusministeriön erityistarpeisiin uusien venäläisten aseiden osalta, Kovalenko lisäsi.

Ukrainan puolustusvoimat teki tammikuussa useita onnistuneita iskuja Flamingo-ohjuksilla Kapustin Jarin harjoitusalueelle Venäjällä.

