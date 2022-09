Ukraina iski jälleen tärkeälle sillalle, savupatsas nousee videolla

Ukrainan raportoidaan iskeneen jälleen strategisesti tärkeälle Antonivkan sillalle. Noin kilometrin mittainen silta ylittää Dnepr-joen Hersonin alueella Kaakkois-Ukrainassa.

Venäjä valtasi sillan pian helmikuussa käynnistämänsä hyökkäyksen jälkeen. Myös kaksi muuta Dnerp-joen ylittävistä silloista on miehitetty, Antovnikan sillan lähellä oleva rautatiesilta sekä hieman idempänä Nova Kah’ovkan silta.

Sillat ovat tärkeitä huoltoreittejä Venäjän alueella sijaitseville joukoille. Ukraina on iskenyt Antonivkan siltaan aiemminkin, viimeksi elokuun lopussa.

Ukrainan puolustusministeriön ylläpitämä Army FM -radiokanava sekä King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee ovat jakaneet videomateriaalia iskusta. Niissä näkyy sillalta nouseva savupatsas ja kuuluu räjähdysten ääniä.

Another video showing an impact on the bridge. 2/https://t.co/GVlz7Ebkv4 pic.twitter.com/AkALzQeeI4

— Rob Lee (@RALee85) September 4, 2022