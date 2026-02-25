Isku tärkeään tehtaaseen – ainakin neljä kuollut

Ukrainalaiset droonit hyökkäsivät kemiantehtaaseen Venäjän Smolenskin alueella helmikuun 25. päivän yönä.

Useiden venäläisten uutiskanavien mukaan iskussa ja siitä seuranneessa tulipalossa on kuollut ainakin neljä ihmistä. Mash-kanavan mukaan kolme kuolleista on Venäjän hätätilaministeriön työntekijöitä – eli mahdollisesti pelastajia kuten palomiehiä.

Myös loukkaantuneita on ainakin neljä. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa, kertoo riippumaton Nastojaštše Vremja.

Venäjän viranomaiset eivät keksiviikkoaamusta kommentoineet tapahtumia mitenkään. Vain Venäjän puolustusministeriö ilmoitti rutiininomaisessa aamuraportissaan, että Smolenskin yllä ammuttiin yön aikana alas 14 Ukrainan hyökkäysdroonia.

Tavallisesti tarina, jonka paikallisviranomaiset kertova tässä vaiheessa, on että ilmatorjunta tuhosi kaiken Ukrainan lähettämän ja jos jotain vaurioita syntyi, se on johtunut taivaalta pudonneista tuhottujen droonien kappaleista.

Nyt poikkeuksellisesti jopa Kremliä tarkasti myötäilevä venäläinen ”valtamedia” kertoo iskusta – esimerkiksi Moskovski Komsomolets ja Lenta.

Liekeissä on Dorogobužin kemiantehdas. Se valmistaa muun muassa ammoniakkia ja ammoniakkipohjaisia lannoitteita. Ammoniumnitraatti muuttuu äärimmäisen räjähdysherkäksi kuumuuden, suuren paineen tai palavien aineiden vaikutuksesta.

Nastojaštše Vremjan mukaan lennokki-isku tähän tehtaaseen on ainakin kolmas lähikuukausina: edelliset iskut on tehty marras- ja joulukuussa.