Ukraina hyökkää nyt merellä – asiantuntijan mukaan Kremlin ote horjuu

Useat Ukrainan alukset ovat purjehtineet Mustallemerelle tarkoituksenaan heikentää Venäjän vaikutusvaltaa merialueilla. Asiasta kirjoittaa New York Times.

Venäjä on pitänyt hallinnassaan Mustaamerta suuren osan sodasta. Viime aikaisen toiminnan johdosta Ukraina on kuitenkin onnistunut heikentämään hyökkääjän ylivaltaa. NYT:n mukaan Ukrainan laivasto on viime viikkojen aikana siirtänyt yhteensä seitsemän rahtialusta uudelle laivakäytävälle välttääkseen sen, että Venäjä kykenisi saartamaan kaikki Ukrainan hallussa olevat rannikkosatamat.

Alukset ovat rahtialuksia eli siviilialuksia siksi, että hyökkääjällä on suurempi kynnys ampua siviilialuksia. Mikäli Venäjä tekisi niin, riski kansainväliseen konfliktiin ja sodan eskaloitumiseen ennestään olisi ilmeinen.

Yhdysvaltalainen sotilasasiantuntija kertoo huomanneensa, että Ukrainan asenne merialueella on muuttunut selvästi hyökkäävämmäksi viime aikoina. Aiemmin Ukraina on onnistunut kuljettamaan miljoonia tonneja viljaa meriteitse, mutta viime heinäkuussa Venäjän johto ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta ja pitävänsä kaikkia Ukrainan satamaa lähestyviä aluksia mahdollisena sotilaallisena uhkana.

Ukraina on viime aikoina tehnyt uusia hyökkäyksiä myös Mustallamerellä olevalle Krimin niemimaalle. Niemimaa on vuodesta 2014 lähtien ollut Venäjän miehittämä.

Britannian puolustusministeriön arvion mukaan Venäjän kyky suojella Mustanmeren sotilaskohteitaan ja valvoa Ukrainan satamien saartoja on viime aikoina heikentynyt oleellisesti Ukrainan vastahyökkäyksen aikana lisääntyneiden iskujen johdosta. Brittiarvion mukaan Nato-maat ovat myös avustaneet Ukrainaa varmistamaan sen turvalliset viljakuljetukset Mustallamerellä Venäjän painostuksesta huolimatta.

Britannian pääministerin Rishi Sunakin mukaan maan lentokoneet ovat jopa lentäneet merialueen yläpuolella varmistaakseen sen, ettei Venäjä tee iskuja rahtialuksiin.

NYT:n tietojen mukaan Venäjän sotilastoiminta Ukrainan satamien läheisyydessä onkin vähentynyt viime aikoina. Ukrainalaislähde arvioi, ettei Venäjällä ole enää samanlaisia resursseja valvoa satamien toimintaa kuin aiemmin.

