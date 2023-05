Ukraina halusi palauttaa kaatuneiden venäläisten ruumiita – Venäjältä kylmäävä vastaus

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kommentoi uudessa 1+1 -kanavan haastattelussa maaliskuussa 2022 käytyjä rauhantunnusteluja Venäjän ja Ukrainan välillä.

Reznikov kertoo ihmetelleensä venäläisten kyynistä suhtautumista kaatuneisiin venäläissotilaisiin.

Puolustusministerin mukaan neuvottelujen käynnistyessä Valko-Venäjän Belovezhassa venäläissotilaita oli kaatunut Ukrainassa noin 3000. Reznikov kysyi venäläisiltä, mitä ruumiille tulisi tehdä.

– Annammeko ne teille, jotta heidän äitinsä voivat haudata heidät? Osa heistä on ortodokseja, osa on muslimeita, osa on shamaaneja, Reznikov muistelee kysyneensä neuvotteluihin osallistuneelta venäläisupseerilta.

Reznikov painotti, että Ukrainalla ei ole sopivia paikkoja säilyttää tai haudata venäläissotilaiden ruumiita, eikä maa haluaisi niitä omiin ruumishuoneisiinsa.

Reznikovin mukaan Ukraina ei voisi myöskään kuljettaa ruumiita Venäjälle junavaunuilla, sillä venäläiset kuitenkin varastaisivat junavaunut. Puolustusministeri kuitenkin arveli, että Punaisen ristin yhteistyön kautta ruumiit saataisiin luovutettua Venäjälle.

– Tällä hetkellä on kylmää, mutta ruumiit makaavat vielä pelloilla ja sitten ne mätänevät ja päätyvät korppien ruoaksi. Antakaa meidän antaa ruumiit teille, Reznikov pyysi venäläisiltä.

Kuultuaan Reznikovin ehdotuksen venäläisdelegaation johtaja kääntyi varapuolustusministerin puoleen, joka vastasi ettei hän vahvistaisi, onko Venäjä menettänyt kymmenen, 20 vai 30 sotilasta. Tämän jälkeen delegaation johtaja totesi Reznikoville, että Venäjän sotilasjohto ei vahvista tappioita.

Reznikov ei kuitenkaan välittänyt venäläisten kielloista.

– Sinun ei tarvitse vahvistaa sitä, mutta 3000 maamiestänne mätänevät pelloillamme. Kylvetään heidän päälleen sitten siemeniä, niin heistä versoaa auringonkukkia, Reznikov totesi.

Muutaman viikon päästä tapaamisesta Reznikov kertoo tavanneensa Punaisen ristin kansainvälisen komitean puheenjohtajan Peter Maurerin, joka oli juuri palannut Moskovasta. Tuolloin Venäjän tappiot olivat nousseet jo 10 000 kaatuneeseen sotilaaseen, ja Reznikov halusi kuulla Maurerilta, tiesikö Venäjän valtiojohto kaatuneiden todellisen määrän.

Maurer oli Reznikovin mukaan tavannut Moskovassa Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun sekä yhden varapuolustusministereistä. Hän uskoi, että että ainakin varapuolustusministeri tiesi tappioiden todellisen laajuuden.

– Se oli kuin kirjoitettu hänen kasvoilleen, näin sen siitä. Ministeri saattaa myös tietää asioiden todellisen laidan, mutta en ole varma siitä, että ovatko he kertoneet tappioista ylemmäs, Reznikov kertoo Maurerin sanoja lainaten.

– He piilottivat kyynisesti huonot uutiset itseltään ja valtionjohdolta. Tuolloin [Vladimir] Putin ei voinut tietää asioiden todellista laitaa. Tällä hetkellä piilottaminen on kuitenkin vaikeaa. […] Tappioita ei voi enää piilottaa, Reznikov toteaa.