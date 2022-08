Ukraina etsii parasta hetkeä hyökkäykselle – ”tämä vaatii suunnittelua”

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi, että Etelä-Ukraina on sodan seuraava “ratkaiseva näyttämö”.

Ukraina on kahden viime kuukauden aikana muokannut ympäristöä vastahyökkäystä varten.

– Ukrainan hallitus todennäköisesti tuntee paineita ryhtyä hyökkäykseen ennen pohjoista talvea säilyttääkseen lännen tuen. Ukrainan presidentti etsii tasapainoa Ukrainan alueen takaisin ottamisessa ja lännen tuen säilyttämisessä, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Kenraalimajurin mukaan Ukrainan tavoitteena voi olla “venäläisten joukkojen tuhoaminen” Dnepr-joen länsipuolella tai pakottaa ne vetäytymään. Hyökkäyksen maantieteellinen voi keskittyä alueiden ja kaupunkien valtaamiseen.

– Tärkeä osa Ukrainan hyökkäyksen [campaign] suunnittelua on joukkojen, logistiikan, tiedustelupalvelun, kuljetusten ja yksiköiden välisen yhteistyön priorisointi.

– Tämä vaatii suunnittelua, joka ottaa huomioon, kuinka monta hyökkäystä kerralla ja miten kukin eteneminen on järjestetty, Ryan toteaa.

Asiantuntijan mukaan ukrainalaiset yrittävät etsiä parasta aikaa hyökkäyksen toteuttamiselle.

– Tämä on tärkeämpää toimintaa kuin useimmat ajattelevat. Se vaatii erinomaista tiedustelua Venäjän varannoista, taistelupotentiaalista ja logistiikasta, erityisesti Venäjän viimeaikaisten vahvistusten valossa.

Mick Ryanin mukaan poliittinen paine saattaa myös vaikuttaa hyökkäyksen ajoitukseen.

– Vaikka armeija ei olisi täysin valmis hyökkäykseen (syitä voi olla useita), poliittiset paineet saattavat pakottaa ajoituksen.

Kenraalimajuri muistuttaa, että hyökkäys on kallis operaatio, joka vaatii useiden joukkojen yhteistyötä ja koulutusta sekä laajaa tiedustelua.

– Ukrainan teollisuuden ja länsimaisten avunantajien on toimitettava aseita, ammuksia, tiedustelupalvelua ja muuta tukea hyökkäykseen. Hyökkäysoperaatiot ovat valtavan kalliita sotilasmateriaalien ja ammusten osalta, Ryan toteaa.

It nearly 6 months since the Russian invasion of #Ukraine began. Today, I explore Ukraine’s potential counteroffensive in the south, and the considerations for planning and conducting such a large-scale campaign. 1/25 🧵 pic.twitter.com/xoR4KhjNBG

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 17, 2022