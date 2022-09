Ukraina etsii hyökkääjän heikkoa kohtaa – ”näemme kovia taisteluita”

Ukrainalainen puolustus- ja turvallisuusasioihin erikoistunut The Kyiv Independent -lehden toimittaja Illia Ponomarenko arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen tavoitteita.

Ponomarenkon mukaan Ukrainan armeijan tarkoitus on todennäköisesti yrittää näännyttää venäläiset joukot, jotka sijaitsevat Dnepr-joen länsipuolella.

– Ukrainan joukot todennäköisesti tutkivat Venäjän puolustusta koko linjan varrella, etsivät heikkoja kohtia, yrittävät edetä ja hyödyntää heidän voittojaan, jos mahdollista, Ponomarenko kirjoittaa Twitterissä.

Toimittajan mukaan Ukrainalla ei ole tarpeeksi sotilaita tai kalustoa suoraan hyökkäykseen, joka aiheuttaisi paljon tappioita. Alueellisten voittojen sijaan tarkoitus on kuluttaa Venäjän joukkoja ja estää niiden huoltaminen.

– Tulevina viikkoina näemme kovia taisteluita ja Ukrainan toistuvia iskuja Venäjän huoltoon ja jokien ylityksiin. Ukrainan on aina estettävä Venäjää huoltamasta joukkojaan Dneprin oikealla rannalla. Siinä on paljon tehtävää, Ponomarenko kirjoittaa.

My hypothesis on what’s Ukraine doing in Kherson region.

The Ukrainian military likely put a stake on gradually exhausting and embattling Russia’s grouping on the Dnipro right bank — while also keeping it isolated from supplies and from across the river… pic.twitter.com/cO7vVckrvd

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 2, 2022