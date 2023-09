Ukraina etenee, venäläisjoukkojen puolustuksen väitetään murenevan

Ukrainan vastahyökkäyksen kerrotaan edenneen viime päivinä sekä maan eteläosissa Zaporizzjan alueella että idässä Bahmutin kaupungin lähialueella.

Ukrainan joukot ovat edenneet Bahmutin eteläpuolella sijaitseviin Andriivkan ja Klishtsiivkan kyliin. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen lennokkivideoiden perusteella kylät ovat tuhoutuneet lähes kokonaan viimeaikaisissa taisteluissa.

Venäjän 72. moottoroidun prikaatin väitettiin kärsineen suuria tappioita ja käytännössä tuhoutuneen.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan Ukraina on todennäköisesti saanut aikaan taktisesti merkittävän läpimurron Venäjän puolustuslinjaan Robotynen ja Verboven kylien välisellä alueella Zaporizzjassa. Läpimurtokohtaa on laajennettu viimeisen viikon aikana.

Heikkenevä rintamatilanne on pakottanut Venäjän asevoimien johdon siirtämään etelään vahvistuksia muilta alueilta. Esimerkiksi aiemmin Bahmutin alueelle sijoitettu VDV-maahanlaskujoukkojen 83. prikaati on havaittu Zaporizzjan länsiosassa.

Osa asiantuntijoista uskoo, että Ukrainan päätös hyökätä rintaman monessa eri kohdassa on estänyt Venäjää siirtämästä riittävästi joukkoja estämään läpimurtoa etelässä.

Intense footage published by Ukraine’s 3rd Separate Assault Brigade showing them push into devastated Andriivka village on Bakhmut’s southern flank. What was once a verdant area is now a colorless, war-torn hellscape. pic.twitter.com/rHiAy9vSWm

Ukrainian forces have likely made a significant tactical breach along a section of the current Russian defense layer in the #Robotyne area over the past several weeks that they continue to widen.🧵(1/7)https://t.co/ruU8mVL3mA https://t.co/uEw8D2VxvB pic.twitter.com/CpxPB1Wuuo

— ISW (@TheStudyofWar) September 17, 2023