Ukraina ei saa F-16-hävittäjiä täksikään talveksi

Ukraina ei tule saamaan yhdysvaltalaisia F-16 -hävittäjiä täksi syksyksi tai tulevaksi talveksi, Ukrainan ilmavoimat tiedottaa. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov ilmoitti heinäkuussa pidetyssä Vilnan Naton huippukokouksessa koalition muodostamisesta tarjoamaan koulutusta ukrainalaisille lentäjille F-16-koneilla. Koalitioon kuuluu 11 Naton jäsenmaata. Ohjelman oli määrä alkaa Tanskassa elokuussa, ja suunnitelmissa on perustaa koulutuskeskus myös Romaniaan.

Tulevaan F-16-koulutukseen on kuitenkin liittynyt epävarmuutta. Vaikka Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on hyväksynyt koulutuksen, se ei voi antaa lopullista valtuutusta ennen kuin se saa valmiin koulutussuunnitelman Euroopan johtajilta.

On myös vielä epäselvää, mitkä maat toimittavat F-16-hävittäjiä Ukrainan ilmavoimille. Toinen haaste on ukrainalaisten lentäjien englannin kielen taidossa.

⚡️Air Force: F-16s can’t defend Ukraine this fall or winter.

Ukraine will not be able to defend its airspace with U.S. F-16 fighter jets by the coming fall or winter, spokesperson for the Air Force Yurii Ihnat said on Aug. 16.https://t.co/7nUXisw1Pk

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 17, 2023