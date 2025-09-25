Ukraina ampui alas venäläisen Su-34-pommikoneen

Ukrainan ilmavoimat raportoi ampuneensa alas venäläisen Su-34-hävittäjäpommikoneen, joka oli aktiivisesti hyökännyt Zaporižžjan kaupunkiin ilmapommeilla. Isku tapahtui noin kello 4.00 torstaina, kertoo Euromaidan Press.
Avoimen lähdekoodin seurantaohjelman Oryxin mukaan Venäjä on menettänyt 39 Su-34-suihkukonetta ja yhden Su-24M:n sodan alusta vuodesta 2022 lähtien.
Ukrainan ilmavoimien komentokeskuksen mukaan ”Su-34 suoritti terrori-iskuja Zaporižžjaan, kun siihen osui”. Koneen kerrotaan käyttäneen ohjattuja pommeja hyökkäyksen aikana.
Venäjä pommitti Zaporižžjaa neljättä päivää peräkkäin. Venäjän hyökkäsi Zaporižžjaan 24. syyskuuta kahdella ohjatulla pommilla. Isku aiheutti tulipalon ja vaurioitti kasvihuoneita, kasvitieteellistä puutarhaa ja useita omakotitaloja.
23. syyskuuta kaupunkiin osui kuusi ohjattua pommia, jotka sytyttivät tulipaloja yksityisasunnoissa ja teollisuusinfrastruktuurissa. Yksi mies kuoli iskussa.
Päivää aiemmin, 22. syyskuuta, venäläiset lentokoneet pudottivat kymmenen pommia Zaporižžjaan, kohdistaen ne sekä siviili- että teollisuusalueille. Räjähdykset sytyttivät suuria tulipaloja, tuhosivat autoja, vaurioittivat kerrostaloja ja omakotitaloja. Kolme ihmistä kuoli ja neljä muuta loukkaantui.