Venäläisdrooni Kiovan yllä 7. syyskuuta. AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV

Ukraina ampui alas Puolaan lentäviä drooneja

  • Julkaistu 28.09.2025 | 09:39
  • Päivitetty 28.09.2025 | 10:15
  • Droonit, Puola, Venäjä
Volodymyr Zelenskyin mukaan yhteensä 92 droonia oli matkalla kohti Puolaa syyskuun 10. päivänä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina ampui alas osan kohti Puolan ilmatilaa 10. syyskuuta lentäneistä drooneista.

Asiasta kertoo puolalaismedia Polskie Radio.

Zelenskyin mukaan yhteensä 92 droonia oli matkalla Ukrainan ilmatilan läpi kohti Puolaa.

19 droonia saavutti Puolan ilmatilan. Loput ammuttiin alas Ukrainan yllä, Zelenskyi sanoo.

Ukrainan presidentin mukaan droonien lentoradan perusteella oli selvää, että kaikki 92 droonia olivat matkalla kohti Puolaa.

Tapahtuman jälkeen Puola ja Ukraina allekirjoittivat sopimuksen puolalaisjoukkojen kouluttamisesta droonien tunnistamisessa ja torjunnassa.

Zelenskyin mukaan Ukraina tehostaa myös omaa droonintorjuntakapasiteettiaan. Presidentin mukaan suurin ongelma on rahoituksen vähyys.

Tuotantomallit ja suunnitelmat ovat hänen mukaansa valmiita, mutta yritykset tarvitsisivat rahoitusta toiminnan aloittamiseen.

