Ukraina aikoo ryhtyä uuteen vastahyökkäykseen

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanov ennustaa Venäjän hyökkäysten tyrehtyvän lähiaikoina koviin tappioihin. Tämä tulee hänen mukaansa mahdollistamaan jälleen ukrainalaisten vastahyökkäyksen.

Ukrainan kesällä aloittamat laajat vastahyökkäykset kilpistyivät Venäjän syviin puolustuslinjoihin talven aikana. Venäjä on pyrkinyt sen jälkeen kaappaamaan aloitetta rintamalla suurilla hyökkäysoperaatioilla. Niissä on saavutettu jonkin verran etenemistä, mutta tappiot ovat olleet kautta linjan varsin suuria suhteessa voittoihin.

– Venäjän viime vuoden marraskuussa alkanut hyökkäys on yhä käynnissä. Sen alkamisesta on siis nyt jo kaksi ja puoli kuukautta ja tuloksia voi itse kukin katsoa, Budanov sanoi ukrainalaismedialle Ukrainska Pravdan mukaan.

– Olisi väärin väittää heidän saavuttaneen merkittävää menestystä. He ovat ikävä kyllä saavuttaneet jonkin verran rintamalla, ja tiedätte myös hyvin, mitä Avdijivkassa on tapahtunut.

Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevassa kaupungissa ja sen lähialueilla on käyty koko sodan verisimpiä taisteluita jo pitkään. Venäjän joukot ovat kärsineet siellä valtavia tappioita, mutta onnistuneet myös vähä vähältä etenemään ja valtaamaan alaa. Myös Ukrainan tappioita on kuvattu raskaiksi. Venäjän on kerrottu koonneen alueelle jopa noin 40 000 sotilasta.

Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut murtamaan Ukrainan puolustuksia suuresta ylivoimasta huolimatta. Ukrainan halua pitää kiinni Avdijivkasta on perusteltu siellä Venäjälle aiheutetuilla suurilla mies- ja kalustotappioilla.

Kyrylo Budanovin mukaan Venäjä ei ole onnistunut saavuttamaan talven aikana sitä, mitä Moskova on odottanut. Venäjän sodanjohdon tavoitteena oli hänen mukaansa saavuttaa mahdollisimman nopeasti Zherebets-joelle Harkovassa sekä Donetskin ja Luhanskin alueiden hallinnollisille rajoille.

– He eivät päässeet lähellekään, Budanov jatkaa.

– Heidän hyökkäyksensä kuitenkin jatkuu. Se tukahtuu täysin varhaiseen kevääseen mennessä. Nyt on vielä vihollisen vuoro. Se tulee kuitenkin päätökseensä ja uskon, että silloin meidän vuoromme alkaa, tiedustelupäällikkö arvioi, viitaten ukrainalaisten tulevaan vastahyökkäykseen.

Suuren luokan hyökkäyksiin ryhtymistä voidaan pitää lyhyellä aikavälillä nykytiedon valossa epätodennäköisenä ellei Ukrainan saamassa länsimaisessa avussa tapahdu muutoksia.

Ukrainalla on kerrottu olevan pulaa muun muassa ampumatarvikkeista. Etenkin tykistönammusten on sanottu käyvän jo vähiin ja uudet vastahyökkäykset vaatisivat avun lisäämistä ja vauhdittamista.