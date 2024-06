Ukkoskausi käynnistyi rytinällä – jo nyt kesäkuun keskimääräinen salamasaldo

Ilmatieteen laitoksen mukaan toukokuun loppupuoli toi mukanaan kesäisille ukkosille otolliset sääolosuhteet. Suomessa havaittiin toukokuun aikana noin 22 400 maasalamaa.

Tämä on yli kolme kertaa enemmän kuin toukokuun 1991–2020 ilmastollisen ajanjakson keskiarvo, joka on 6 600 maasalamaa. Ukkosia esiintyi tasaisesti ympäri Suomea.

Vuodesta 1960 alkavan mittaushistorian toukokuun ennätys on vuodelta 1963, jolloin havaittiin 38 000 maasalamaa. Toukokuussa on havaittu yli 20 000 maasalamaa kuusi kertaa mittaushistorian 1960–2023 aikana, eli toukokuun määräksi se on harvinaista – kerran kymmenessä vuodessa -, mutta ei kuitenkaan poikkeuksellista.

Myös kesäkuun ensimmäisinä päivinä on paikannettu jo yli 35 000 maasalamaa. Muutamassa päivässä ylitettiin kesäkuun keskimääräinen maasalamamäärä, joka on 25 100.

Ukkosia esiintyi jo huhtikuussa

Ukkosista saatiin esimakua jo huhtikuun alussa, kun aprillipäivänä 1. huhtikuuta 2024 maan etelä- ja keskiosissa paikannettiin 260 maasalamaa.

– Ukkonen ei ole huhtikuussa mitenkään poikkeuksellinen ilmiö, mutta salamamäärältään aprillipäivän ukkonen oli keskimääräistä huhtikuun salamapäivää selvästi runsaslukuisempi, kertoo Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Meri Virman.

Suomen ukkoskausi ulottuu yleensä toukokuusta syyskuuhun, jolloin havaitaan keskimäärin 113 100 maasalamaa (ilmastollisen jakson 1991–2020 keskiarvo). Lähes puolet ukkoskauden salamoista paikannetaan heinäkuussa, keskimäärin 54 300 maasalamaa.

Vuosien välillä on kuitenkin paljon vaihtelua niin ukkoskauden salamamäärissä kuin niiden ajallisessa jakaumassa. Esimerkiksi vuonna 2023 yli puolet ukkoskauden ukkosista saatiin kesäkuussa, kun taas vuonna 2022 elokuussa.

Suojaudu salamoilta

Salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä, mutta salamalta suojautumisen perussäännöt tietämällä voi huomattavasti vähentää todennäköisyyttä joutua salamaniskun kohteeksi.

Ukkosella on turvallisinta pysyä sisätiloissa. Sisälläkin kannattaa pysyä loitolla esineistä, joilla on yhteys talon ulkopuolelle, ja sähkölaitteet voi suojata virtapiikiltä ottamalla ne pistokkeista irti.

Myös auto on umpinaisena metallikorina turvallinen paikka. Jos salama iskee autoon, salaman virta kulkee metallikuorta pitkin maahan pääsemättä auton sisään. Auton sisätiloissakin oltaessa sen metalliosiin koskemista kannattaa välttää.

Uiminen tai aukealla paikalla oleminen ukkosella on vaarallista.

– Ukkosen jyrinää kuultaessa vedestä on syytä rantautua ja mennä kauemmas vesirajasta. Jos rakennusta tai autoa ei ole suojaksi, taivasalla tulee kyykistyä ison puun korkeutta vastaavalle etäisyydelle, ei suoraan puun alle tai aukealle paikalle, neuvoo Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurila.