Ukkonen tulossa? Tee tämä ennen kuin salama iskee

Heinäkuussa salamointi ja ukkonen ovat tavallista yleisempiä luonnonilmiöitä, sillä auringon lämmittäessä ukkospilviä muodostuu helpommin. Salamoinnista ei kannata kuitenkaan huolestua liikaa, sillä salama iskee vain harvoin asuinrakennukseen.

Sähköyhtiö Helen on koonnut tiedotteeseen yhteen vinkit, joiden avulla ukkosmyrskyihin voi varautua niin kotona kuin mökillä.

Ukonilmalla on hyvä suojella herkkiä sähkölaitteita, kuten tietokoneita ja televisioita. Paras tapa varmistaa, etteivät sähkölaitteet vaurioidu pistorasian kautta mahdollisesti tulevista jännitepiikeistä, on irrottaa elektroniikka pistokkeista kokonaan ukkosmyrskyn ajaksi. Vaikka pistorasioissa olisi ylijännitesuoja, varmin tapa välttyä ikäviltä sattumuksilta on irrottaa pistokkeet kokonaan pistorasioista.

Sähkölaitteiden käyttöä kannattaa ukkosella yleisesti välttää, sillä se vähentää ylijännitteiden aiheuttamia vaurioita. Ukkosen jyristessä puhelinta voi käyttää huoletta, mutta se kannattaa pitää irti laturista.

Jos kesälle on tiedossa pidempiä lomareissuja, kannattaa lähtiessä irrottaa herkkien sähkölaitteiden, kuten television, pistokkeet. Säätiedotteita on hyvä pitää silmällä, jolloin ukkonen ei pääse yllättämään.

Lisäksi on hyvä vältellä suihkun, vesihanan ja tulisijan käyttöä sekä niiden lähistöllä oleskelua. Vesi ja noki johtavat sähköä, joten vesijohdot toimivat hyvänä väylänä salamaniskuille. Vedessä tulee erityisesti vietettyä aikaa kesäaikaan sekä mökkeillessä, jolloin ukkosen jyristessä kannattaa muistaa siirtyä pois vedestä. Paras paikka ukkosella on sisätilat.

Ukonilma ei yleensä kestä muutamaa tuntia pidempään, joten halutessaan kylmälaitteista voi ottaa virran pois myrskyn ajaksi. Tällöin kylmälaitteen ovet tulisi pitää visusti kiinni, jolloin se säilyttää viileyden mahdollisimman pitkään. Pakastimen sisälämpötila voi pysyä pakkasella jopa vuorokauden, jos pakastimen ovia ei avata.

