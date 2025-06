Uimahallikohun poliitikko kertoo rajusta häirinnästä – ”syytökset olivat perättömiä”

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu Linda Brandt-Ahde kertoo Facebookissa joutuneensa somevihan kohteeksi taannoisen uimahallikohun takia.

Maaliskuussa Iltalehti kertoi, että uimahallin asiakasneuvojan mukaan Brandt-Ahde olisi hermostunut lippukasalla siitä, että järjestelmästä ei löytynyt hänelle voimassa olevaa lippua. Asiakasneuvoja väitti, että paikallispoliitikko oli nimittelyt häntä alatyylisesti kovaan ääneen.

Reilun viikon kuluttua tästä asiakasneuvojan työsopimus purettiin koeajalla, mikä ei Lappeenrannan kaupungin mukaan kuitenkaan liittynyt mitenkään tapaukseen. Myöhemmin asiakasneuvoja teki teki poliisille tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta.

Linda Brandt-Ahteen mukaan väitteet olivat täysin perättömiä.

– Minusta tehtiin aiheeton rikosilmoitus. Siihen oli keksitty minusta asioita, joita en ihmisenä enkä sosiaalityöntekijänä koskaan sanoisi tai tekisi. Jostain syystä rikosilmoituksen väitteet minusta kirjoitettiin yksipuoliseksi tarinaksi keltaiseen lehdistöön, hän kirjoittaa Facebookissa.

– Jouduin somevihan kohteeksi. Minua syytettiin potkujen aiheuttamisesta työntekijälle, ilman lippua uimisesta ja haukuttiin nimillä, joita ei uskoisi aikuisten ihmisten toisilleen sanovan, hän jatkaa.

Esitutkinta lopetettiin nopeasti.

– Syytökset olivat perättömiä, minkä on vahvistanut kaupunki, poliisi ja syyttäjä, Linda Brandt-Ahde kirjoittaa.

Apu-lehti on tehnyt jutun, jossa uimahallissa tapahtunut tilanne on perattu läpi. Linda Brandt-Ahde on jakanut Facebookissa kuvakaappauksia maksumuurin takana olevasta jutusta.

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja ja lakimies Päivi Savilampi-Oikkonen kertoo Apu-lehdessä, ettei asiakasneuvojan työsuhteen purku liity mitenkään Brandt-Ahteeseen. Työsuhde purettiin, koska työntekijä ei saanut kaikkia hänelle kuuluvia tehtäviä hallintaan koeajalla lähiohjauksesta huolimatta.

Päivi Savilampi-Oikkonen ihmettelee tapauksen saamaa mittakaavaa.

– Se, mikä Brandt-Ahde-tapauksessa on lyönyt kokeneenkin juristin ällikällä, on suuren yleisön lähdekritiikin puute, hän sanoo Apu-lehdessä.

Linda Brandt-Ahde kiittää Apu-lehteä jutusta.

– Kaupungin henkilöstöjohtaja ja lakimies sekä toimittajan näkemät viestit todistavat, ettei mikään someväitteistä pitänyt paikkaansa, hän kirjoittaa.

Kohusta huolimatta Linda Brandt-Ahde pääsi kirkkaasti läpi valtuustoon viime kevään vaaleissa.

– Toivon, että pystymme yhteiskuntana keskustelemaan somekäytöksestä ja medialukutaidosta, hän toteaa.