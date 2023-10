Uhka pakotteille: Kremlin varjolaivasto salakuljettaa öljyä

Kremlin varoitetaan kiertäneen onnistuneesti ainakin osaa kansainvälisistä pakotteista, jotka asetettiin keväällä 2022 Ukrainan sodan seurauksena.

Uppsalan yliopiston tutkija Henrik Wachtmeister arvioi öljynvientiä koskevien pakotteiden tehon heikentyneen nopeasti. Ural-raakaöljy menee nyt kaupaksi vain 14 prosentin alennuksella.

Venäjä joutui myymään sitä enimmillään 50 prosentin alennuksella öljyn hintakaton astuttua voimaan.

Tutkijan mukaan muutoksen taustalla on Kremlin varjolaivasto, jonka koko on ollut kasvussa. Muita pakotteita on onnistuttu kiertämään tuomalla korkeateknologiaa kolmansien valtioiden kautta. Öljyn markkinatilanteen taustalla ovat lisäksi OPEC-maiden päättämät tuotantoleikkaukset.

– Kehityssuunta voidaan kääntää, mutta se voi vaatia kiistanalaisia ja eskaloivia toimenpiteitä, Henrik Wachtmeister kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjä joutui myymään raakaöljyä alennuksella heti sodan alun jälkeen. Vientiä ohjattiin länsimaista Kiinaan ja Intiaan. EU:n tuontikielto ja G7-maiden hintakatto astuivat voimaan viime joulukuussa.

Kesän jälkeen Ural-raakaöljyn hinta on vähitellen noussut. Tutkijan mukaan pääsyynä on Venäjälle ystävällismielisen varjolaivaston kasvu. Lähes kolme neljäsosaa öljyn merikuljetuksista tehtiin elokuussa ilman länsimaista vakuutusta, jonka kautta hintakattoa ylläpidetään.

Käänteellä on merkitystä myös Ukrainan sodan kannalta, sillä öljyn ja maakaasun viennistä saatavat tulot ovat Venäjälle erittäin tärkeitä.

– On selvää, että 60 dollarin barrelihintaan asetettu katto ei pidä. Venäjä hyötyy maailmanmarkkinoiden hinnannoususta, jota Venäjän ja OPEC:n koordinoitu tuotantoleikkaus on kiihdyttänyt kasvavan globaalin kysynnän ohella, Wachtmeister jatkaa.

