Uhka Kremlille: Merkittävä osa öljy- ja kaasutuloista voi kadota

Yhdysvaltain väistyvän hallinnon jäähyväisiksi asettamat lisäpakotteet Venäjän öljylle voivat leikata joka viidennen ruplan Venäjän valtion budjetoimista öljy- ja kaasutuloista kuluvana vuonna, ennustaa berliiniläisen Stiftung Wissenschaft und Politik -säätiön Venäjä-asiantuntija Janis Kluge.

Tappiot syntyvät Surgutneftegazia ja Gazprom Neftiä sekä 180 tankkeria vastaan asetetuista uusista pakotteista.

Klugen arvioiden mukaan negatiivinen vaikutus budjettiin on yhden prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaisi noin kahta biljoonaa ruplaa tai 18:aa prosenttia valtion 10,9 biljoonan ruplan öljy- ja kaasutuloista, jotka valtionvarainministeriö arvioi kuluvalle vuodelle.

Presidentti Joe Bidenin jäähyväispakotteet ovat Klugen mukaan ehkä tähän asti kovimmat, koska ne vaikuttavat myös kahteen öljynjalostamoon Omskissa ja Moskovassa, Rosneftin lippulaivaprojektia johtavaan Vostok Oiliin (Vankor Oil), Baltic LNG -projektin rakenteisiin, Gazpromin kahteen LNG-laitokseen, 30 huoltoyhtiöön öljykentillä ja kuuteen Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden johtohenkilöön.

Pakotteiden kohteena on nyt yhteensä 270 varjolaivaston alusta. S&P Globalin mukaan mustalla listalla olevat tankkerit ovat kuljettaneet puolet Venäjän viemän öljyn merikuljetuksista, yhteensä noin 1,5 miljoonaa barrelia vuorokaudessa, josta noin miljoona barrelia Kiinaan ja noin 500 000 barrelia Intiaan.

Janis Kluge on varma, että uudet pakotetoimet vähentävät Moskovan tuloja sekä budjetin että kauppatasapainon näkökulmasta.

Viime vuonna Venäjän hallinto keräsi 11,13 biljoonaa ruplaa veroina öljy- ja kaasuyhtiöiltä. Kasvua edellisvuodesta oli 26 prosenttia, mutta alkuperäinen budjettitavoite oli 11,5 biljoonaa ruplaa. Sitä laskettiin 11,3 biljoonaan ruplaan, mutta sitäkään ei saavutettu.

Venäjän budjetti oli alijäämäinen jo kolmatta vuotta peräkkäin. Noin 1,7 prosentin alijäämä, 3,3 biljoonaa ruplaa, oli kaksi kertaa suurempi kuin alkuperäisessä budjetissa (1,6 biljoonaa ruplaa). Vuoden 2025 Venäjän budjetin menot ovat 41,47 biljoonaa ruplaa, josta 41 prosenttia käytetään asevoimien, poliisin ja turvallisuuspalvelujen menoihin.

That won't be a decisive blow to Russia – not yet. I think it is realistic to expect Russian oil export revenue to fall by 10-20%, or maybe $10-20 billion per year (total exports of all goods: ~$450 billion). The effect on budget revenue would be max. 1% of GDP.

— Janis Kluge (@jakluge) January 17, 2025