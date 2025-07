Uhka Kiinan satamille – HIMARS-raketit suojaavat Taiwania

Taiwanissa on käynnissä laaja sotaharjoitus, jossa harjoitellaan saaren puolustamista mahdolliselta Kiinan hyökkäykseltä. Mukana harjoituksessa on myös yhdysvaltalaisia Himars-raketinheittimiä. Asiasta kertoo TaiwanPlus News.

Taiwan on aiemmin tilannut Yhdysvalloilta yhteensä 29 Himars-laukaisinta, joista ensimmäiset 11 toimitettiin viime syksynä. Toukokuussa Himarsia testattiin Taiwanissa ensimmäistä kertaa.

Yhdysvaltalainen Himars on niittänyt mainetta Ukrainassa, jossa sitä on käytetty tehokkaasti iskuihin Venäjän sotilaskohteisiin. Himars voidaan varustaa joko kuudella M31 GMLRS -raketilla, joiden kantama on noin 30-70 kilometriä, tai yhdellä ATACMS-ohjuksella, jonka kantama on jopa 300 kilometriä.

Himarsit ovat Taiwanille tehokas ase, sillä ne ovat helposti liikuteltavia. ATACMS-ohjusten kantama riittäisi myös iskuihin toisella puolella Taiwaninsalmea sijaitseviin Kiinan satamiin.

Asiantuntijoiden mukaan Himarsia käytettäneen yhdessä taiwanilaisvalmisteisen Thunderbolt-rakettijärjestelmän kanssa, joka on suunniteltu iskuihin Kiinan maihinnousualuksia vastaan.

Haasteitakin on. Asevoimien tiedottaja, eversti Chen Lian-jia huomatti aiemmin Channel News Asialle, että Himarsit pitäisi sotatilanteessa pystyä myös piilottamaan tiedustelukoneilta, satelliiteilta ja mahdollisilta etulinjojen takana liikkuvilta vihollisen agenteilta.

Himarsien käyttö oli osa vuosittaista Han Kuang -harjoitusta. Harjoitusta ei ole käsikirjoitettu etukäteen, sillä sen tavoitteena on jäljitellä oikeaa sotatilannetta mahdollisimman tarkasti.

Han Kuang alkaakin simuloidulla iskulla komentokeskuksiin, joita seuraa täysmittainen hyökkäys.

Tänä vuonna Han Kuangissa on harjoiteltu Himarsien käytön lisäksi Taipeita halkovan Tamsuijoen sulkemista esteiden avulla. Sodassa kiinalaisjoukot todennäköisesti yrittäisivät Taipein valtaamista juuri Tamsuin kautta.

Kiinaa harjoitus ei ole miellyttänyt. Maan puolustusministeriö totesikin, että Han Kuang on ”pelkkä bluffi”, kun taas ulkoministeriö totesi vastustavansa vahvasti ja johdonmukaisesti Taiwanin ja Yhdysvaltojen sotilaallista yhteistyötä.